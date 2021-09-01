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Video: После непогоды в Киеве исчезла улица — дорогу смыло в пропасть

Пропасть прямо посреди дороги! Еще до недавнего времени столичная улица Петра Радченко ничем не отличалась от других дорог. И теперь уже несколько дней из окон местных жителей открывается жуткая картина - словно после бомбежки. [read_more_news] Вся дорога покрыта ямами и оврагами глубиной несколько метров! Но почему же до сих пор дырку не заасфальтировали? Неужели чиновники не знают о проблеме? Просто пытаются перебросить ответственность на кого-то другого, чтобы самим не делать ремонт? Александр Храпач узнавал все детали.

После непогоды в Киеве исчезла улица — дорогу смыло в пропасть
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Пропасть прямо посреди дороги!

Еще до недавнего времени столичная улица Петра Радченко ничем не отличалась от других дорог.

И теперь уже несколько дней из окон местных жителей открывается жуткая картина — словно после бомбежки. Также по теме: ДТП с коровами в Киеве - скот разбросало по дороге

Вся дорога покрыта ямами и оврагами глубиной несколько метров!

Но почему же до сих пор дырку не заасфальтировали?

Неужели чиновники не знают о проблеме?

Просто пытаются перебросить ответственность на кого-то другого, чтобы самим не делать ремонт?

Александр Храпач узнавал все детали.

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ICTV / Чрезвычайные новости / После непогоды в Киеве исчезла улица — дорогу смыло в пропасть / 01.09.2021 20:10
01.09.2021 20:10

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