В Харькове молодую женщину насмерть снес микроавтобус

Пешеходный переход прямо на тот свет.

Ужасная трагедия в Харькове.

Там под колесами автобуса погибла молодая женщина.

Наезд произошел средь бела дня, в тот момент, когда бедная шла по проезжей части по зебре. Также по теме: 27-летняя женщина-шумахер сбила 12-летних детей на зебре - ДТП под Днепром

Женщина уже дошла до середины дороги — и в этот момент ее фактически снесла безумная машина.

От удара пешехода отбросило на несколько десятков метров, выжить после такого женщина не имела ни единого шанса.

Куда же так летел водитель?

Ведь, на асфальте даже не просматривается тормозной путь!