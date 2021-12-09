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Video: Ушла с другом в гости весело провести время – домой уже не вернулась! Убийство в Прикарпатье

На Прикарпатье мужчина избил насмерть приятельницу и выбросил тело под забор. Это шокирующее преступление произошло в Коломне. 53-летний мужчина с подружкой пришли в гости.[read_more_news] И оттуда живой женщина уже не вернулась. Ее нашли в сотне метров, посиневшей от кровавых побоев. Как громкое застолье превратилось в место преступления? – смотрите.

Ушла с другом в гости весело провести время – домой уже не вернулась! Убийство в Прикарпатье
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На Прикарпатье мужчина избил насмерть приятельницу и выбросил тело под забор.

Это шокирующее преступление произошло в Коломне.

53-летний мужчина с подружкой пришли в гости. Также по теме: Приехали в гости к матери-одиначке и изнасиловали ее? Грязный инцидент с копом на Полтавщине

И оттуда живой женщина уже не вернулась.

Ее нашли в сотне метров, посиневшей от кровавых побоев.

Как громкое застолье превратилось в место преступления? – смотрите.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Ушла с другом в гости весело провести время – домой уже не вернулась! Убийство в Прикарпатье / 09.12.2021 20:03
09.12.2021 20:03

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