Ушла с другом в гости весело провести время – домой уже не вернулась! Убийство в Прикарпатье

На Прикарпатье мужчина избил насмерть приятельницу и выбросил тело под забор.

Это шокирующее преступление произошло в Коломне.

53-летний мужчина с подружкой пришли в гости. Также по теме: Приехали в гости к матери-одиначке и изнасиловали ее? Грязный инцидент с копом на Полтавщине

И оттуда живой женщина уже не вернулась.

Ее нашли в сотне метров, посиневшей от кровавых побоев.

Как громкое застолье превратилось в место преступления? – смотрите.