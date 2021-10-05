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Video: Пошла в лес за грибами и заблудилась — приключения женщины на Ровенщине

Пешая в лес по грибы и заблудилась! Еще не одна, а с домашним псом. На Ровенщине 87-летняя пенсионерка три дня и две ночи бродила лесными зарослями, падала и разбивала голову и обессилела настолько, что уже и не надеялась выйти к людям. [read_more_news] Но верный четвероногий друг не оставлял женщину до последнего и именно он ее и спас. Как это было и что помогло пенсионерке выжить самой в осеннем лесу? Об этом далее в сюжете.

Пошла в лес за грибами и заблудилась — приключения женщины на Ровенщине
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Пешая в лес по грибы и заблудилась!

Еще не одна, а с домашним псом.

На Ровенщине 87-летняя пенсионерка три дня и две ночи бродила лесными зарослями, падала и разбивала голову и обессилела настолько, что уже и не надеялась выйти к людям. Также по теме: Дети насмерть отравились грибами - трагедия в Винницкой области

Но верный четвероногий друг не оставлял женщину до последнего и именно он ее и спас.

Как это было и что помогло пенсионерке выжить самой в осеннем лесу?

Об этом далее в сюжете.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Пошла в лес за грибами и заблудилась — приключения женщины на Ровенщине / 05.10.2021 20:18
05.10.2021 20:18

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