Пошла в лес за грибами и заблудилась — приключения женщины на Ровенщине

Пешая в лес по грибы и заблудилась!

Еще не одна, а с домашним псом.

На Ровенщине 87-летняя пенсионерка три дня и две ночи бродила лесными зарослями, падала и разбивала голову и обессилела настолько, что уже и не надеялась выйти к людям. Также по теме: Дети насмерть отравились грибами - трагедия в Винницкой области

Но верный четвероногий друг не оставлял женщину до последнего и именно он ее и спас.

Как это было и что помогло пенсионерке выжить самой в осеннем лесу?

Об этом далее в сюжете.