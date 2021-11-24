Пошла в гости к любовнику – живой больше не вернулась! Угнетающие страсти на Одесщине

Жил рядом с покойной несколько недель, а потом решил сжечь тело. История, от которой стынет кровь!

В Одесской области 48-летняя женщина пошла в гости к своему товарищу.

С тех пор живой ее уже не видели. Также по теме: Пришел мириться с бутылкой к другу - больше его живым не видели. Жуткая история в Харькове

Тревогу забили соседи мужчины, ведь у лестничной площадки стоял невыносимый запах.

Тогда владелец дома, словно ничего такого не произошло, вынес покойницу на улицу и сжег!

Какие же драматические события разворачивались в том злосчастном доме?

И почему поджигателя упрекают только в том, что поступил не по-христиански?

Голова кругом от таких удручающих страстей.