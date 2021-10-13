Video: Поджег бывшей жене квартиру и занялся сам — адская драма в Вишневом

Чувства, которые буквально убивают! В Вишневом человек пришел в квартиру к бывшей жене и уговаривал снова сойтись. И когда получил отказ - как с ума сошел![read_more_news] Достал бутылку с зажигательной смесью и поджег все! Но, по печальной иронии судьбы, вместе с дверью в квартиру любимой вспыхнул и сам поджигатель! Едва живого, с ожогами 90 процентов тела его увезли в реанимацию. Александр Храпач все расскажет.