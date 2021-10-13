Поджег бывшей жене квартиру и занялся сам — адская драма в Вишневом

Муж поджег жену в ее день рождения
На Полтавщине мужчина поджег бывшую жену из-за ревности
Померла у страшних муках. У Запоріжжі судять шаленця, який спалив свою юну кохану
Шокуюче звірство. Чоловік підпалив дружину на очах у сусідів
На Рівненщині чоловік підпалив власну дружину і помер від алкогольної дилерії
На Дніпропетровщині ветеран АТО під час гучної сварки ледь не спалив родичів живцем
На Дніпропетровщині молоду 23-рирічну жінку у власному будинку облили горючою рідиною і підпалили
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