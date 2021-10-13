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Video: Поджег бывшей жене квартиру и занялся сам — адская драма в Вишневом

Чувства, которые буквально убивают! В Вишневом человек пришел в квартиру к бывшей жене и уговаривал снова сойтись. И когда получил отказ - как с ума сошел![read_more_news] Достал бутылку с зажигательной смесью и поджег все! Но, по печальной иронии судьбы, вместе с дверью в квартиру любимой вспыхнул и сам поджигатель! Едва живого, с ожогами 90 процентов тела его увезли в реанимацию. Александр Храпач все расскажет.

Поджег бывшей жене квартиру и занялся сам — адская драма в Вишневом
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Чувства, которые буквально убивают!

В Вишневом человек пришел в квартиру к бывшей жене и уговаривал снова сойтись.

И когда получил отказ — как с ума сошел! Также по теме: Облил бензином любимую и поджег - огненные страсти в селе под Киевом

Достал бутылку с зажигательной смесью и поджег все!

Но, по печальной иронии судьбы, вместе с дверью в квартиру любимой вспыхнул и сам поджигатель!

Едва живого, с ожогами 90 процентов тела его увезли в реанимацию.

Александр Храпач все расскажет.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Поджег бывшей жене квартиру и занялся сам — адская драма в Вишневом / 13.10.2021 19:54
13.10.2021 19:54

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