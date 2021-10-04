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Video: Подростки хвастались кровью полицейских на руках — жестокая расправа в Чернигове

В Чернигове подростки до смерти забили полицейского, еще одного копа отправили в реанимацию. Это просто неслыханная жестокость. Компания ребят била ногами  мужчин и все это зверство еще и снимали на видео, хвастались человеческой кровью на руках.  [read_more_news] Шокирует, что вся эта дикость происходила на глазах сначала сотрудников супермаркета, где и начался конфликт. А потом и просто прохожие равнодушно наблюдали за убийством. Но что же произошло той страшной ночью? Вы удивитесь, но теперь эти бесстрашные отбросы заявляют, что это они на самом деле были жертвами и их спровоцировали. Эксклюзивные подробности этого жуткого скандала узнавала наша Елена Ровенчук.

Подростки хвастались кровью полицейских на руках — жестокая расправа в Чернигове
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В Чернигове подростки до смерти забили полицейского, еще одного копа отправили в реанимацию.

Это просто неслыханная жестокость.

Компания ребят била ногами  мужчин и все это зверство еще и снимали на видео, хвастались человеческой кровью на руках.   Также по теме: Преступный дуэт путешествовал Винниччиной и попался копам в Крыжополе

Шокирует, что вся эта дикость происходила на глазах сначала сотрудников супермаркета, где и начался конфликт.

А потом и просто прохожие равнодушно наблюдали за убийством.

Но что же произошло той страшной ночью?

Вы удивитесь, но теперь эти бесстрашные отбросы заявляют, что это они на самом деле были жертвами и их спровоцировали.

Эксклюзивные подробности этого жуткого скандала узнавала наша Елена Ровенчук.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Подростки хвастались кровью полицейских на руках — жестокая расправа в Чернигове / 04.10.2021 19:43
04.10.2021 19:43

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