Video: Подростки хвастались кровью полицейских на руках — жестокая расправа в Чернигове

В Чернигове подростки до смерти забили полицейского, еще одного копа отправили в реанимацию. Это просто неслыханная жестокость. Компания ребят била ногами мужчин и все это зверство еще и снимали на видео, хвастались человеческой кровью на руках. [read_more_news] Шокирует, что вся эта дикость происходила на глазах сначала сотрудников супермаркета, где и начался конфликт. А потом и просто прохожие равнодушно наблюдали за убийством. Но что же произошло той страшной ночью? Вы удивитесь, но теперь эти бесстрашные отбросы заявляют, что это они на самом деле были жертвами и их спровоцировали. Эксклюзивные подробности этого жуткого скандала узнавала наша Елена Ровенчук.