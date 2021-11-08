Video: Подлое убийство чемпиона по джиу-джитсу в Киеве — роковой удар ножом из-за украинского языка?
Роковой удар для чемпиона, который даже не сомневался в своих силах!
Ночью в столице произошла кровавая трагедия возле круглосуточного магазина.
Испуганные сотрудники вызвали охрану, потому что прямо на пороге магазина один посетитель ударил ножом в грудь другого.
Наряд примчался и застал ужасающую картину.
Кровавый след тянулся по тротуару десятки метров. [read_more_news]
А на земле хрипел окровавленный человек.
Его же обидчик продолжает бить свою жертву ногами.
Скорая приехала, но бедный погибает в агонии прямо на руках свидетелей!
Становится известно, это был чемпион по джиу-джитсу.
За что поплатился спортсмен?
Успели ли поймать жестокого резника?
Кто на кого напал?
Правда, от которой голова кругом.
Подлое убийство чемпиона по джиу-джитсу в Киеве — роковой удар ножом из-за украинского языка?