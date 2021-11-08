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Video: Подлое убийство чемпиона по джиу-джитсу в Киеве — роковой удар ножом из-за украинского языка?

Роковой удар для чемпиона, который даже не сомневался в своих силах! Ночью в столице произошла кровавая трагедия возле круглосуточного магазина. Испуганные сотрудники вызвали охрану, потому что прямо на пороге магазина один посетитель ударил ножом в грудь другого. Наряд примчался и застал ужасающую картину. Кровавый след тянулся по тротуару десятки метров. [read_more_news] А на земле хрипел окровавленный человек. Его же обидчик продолжает бить свою жертву ногами. Скорая приехала, но бедный погибает в агонии прямо на руках свидетелей! Становится известно, это был чемпион по джиу-джитсу. За что поплатился спортсмен? Успели ли поймать жестокого резника? Кто на кого напал? Правда, от которой голова кругом.

Подлое убийство чемпиона по джиу-джитсу в Киеве — роковой удар ножом из-за украинского языка?
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Роковой удар для чемпиона, который даже не сомневался в своих силах!

Ночью в столице произошла кровавая трагедия возле круглосуточного магазина.

Испуганные сотрудники вызвали охрану, потому что прямо на пороге магазина один посетитель ударил ножом в грудь другого.

Наряд примчался и застал ужасающую картину.

Кровавый след тянулся по тротуару десятки метров. Также по теме: 32-летняя чемпионка Украины по джиу-джитсу погибла под колесами мажора

А на земле хрипел окровавленный человек.

Его же обидчик продолжает бить свою жертву ногами.

Скорая приехала, но бедный погибает в агонии прямо на руках свидетелей!

Становится известно, это был чемпион по джиу-джитсу.

За что поплатился спортсмен?

Успели ли поймать жестокого резника?

Кто на кого напал?

Правда, от которой голова кругом.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Подлое убийство чемпиона по джиу-джитсу в Киеве — роковой удар ножом из-за украинского языка? / 08.11.2021 19:51
08.11.2021 19:51

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