Подлое убийство чемпиона по джиу-джитсу в Киеве — роковой удар ножом из-за украинского языка?

Роковой удар для чемпиона, который даже не сомневался в своих силах!

Ночью в столице произошла кровавая трагедия возле круглосуточного магазина.

Испуганные сотрудники вызвали охрану, потому что прямо на пороге магазина один посетитель ударил ножом в грудь другого.

Наряд примчался и застал ужасающую картину.

Кровавый след тянулся по тротуару десятки метров. Также по теме: 32-летняя чемпионка Украины по джиу-джитсу погибла под колесами мажора

А на земле хрипел окровавленный человек.

Его же обидчик продолжает бить свою жертву ногами.

Скорая приехала, но бедный погибает в агонии прямо на руках свидетелей!

Становится известно, это был чемпион по джиу-джитсу.

За что поплатился спортсмен?

Успели ли поймать жестокого резника?

Кто на кого напал?

Правда, от которой голова кругом.