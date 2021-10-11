Под Одессой многотонная фура влетела в маршрутку, полную пассажиров

Двое погибших, девять пострадавших.

Среди них и 16-летний подросток.

Такие неутешительные последствия трагического столкновения.

Под Одессой на киевской трассе многотонная фура буквально влетела в маршрутку и остановилась на обочине. Также по теме: Разбросал детей, как кегли по дороге - в Харькове судят 33-летнего водителя грузовика за смертельное ДТП

Погибшие не доехали домой каких-то несколько метров.

И самое драматичное в этой истории, что у погибшей пары дети теперь остались сиротами.

Как сейчас другие пострадавшие, что с водителем-виновником?

И что с ним произошло в момент столкновения?

Почему он не успел затормозить и предотвратить фатальные последствия.

Ошибки, которые не прощает дорога.