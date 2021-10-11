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Video: Под Одессой многотонная фура влетела в маршрутку, полную пассажиров

Двое погибших, девять пострадавших. Среди них и 16-летний подросток. Такие неутешительные последствия трагического столкновения. Под Одессой на киевской трассе многотонная фура буквально влетела в маршрутку и остановилась на обочине. [read_more_news] Погибшие не доехали домой каких-то несколько метров. И самое драматичное в этой истории, что у погибшей пары дети теперь остались сиротами. Как сейчас другие пострадавшие, что с водителем-виновником? И что с ним произошло в момент столкновения? Почему он не успел затормозить и предотвратить фатальные последствия. Ошибки, которые не прощает дорога.

Под Одессой многотонная фура влетела в маршрутку, полную пассажиров
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Двое погибших, девять пострадавших.

Среди них и 16-летний подросток.

Такие неутешительные последствия трагического столкновения.

Под Одессой на киевской трассе многотонная фура буквально влетела в маршрутку и остановилась на обочине. Также по теме: Разбросал детей, как кегли по дороге - в Харькове судят 33-летнего водителя грузовика за смертельное ДТП

Погибшие не доехали домой каких-то несколько метров.

И самое драматичное в этой истории, что у погибшей пары дети теперь остались сиротами.

Как сейчас другие пострадавшие, что с водителем-виновником?

И что с ним произошло в момент столкновения?

Почему он не успел затормозить и предотвратить фатальные последствия.

Ошибки, которые не прощает дорога.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Под Одессой многотонная фура влетела в маршрутку, полную пассажиров / 11.10.2021 19:49
11.10.2021 19:49

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