Под Киевом пьяный мажор устроил настоящий переполох со стрельбой

Он — то ли боевиков пересмотрел, то ли совершенно насытился собственной безнаказанностью.

В городке Вышгороде под Киевом пьяный мажор устроил настоящий переполох.

Когда копы заблокировали его авто, тот чуть ли не высадил всю обойму в полицейских, а дальше снес шлагбаум и устроил настоящую погоню. Также по теме: Бешеный 33-летний мажор на Мерседесе влетел в толпу в Днепре

33-летнего Рэмбо в конце концов задержали на окраине Киева.

Что это было за представление?

Почему молодому человеку сорвало крышу?

Игорь Шумик расспрашивал неадеквата.