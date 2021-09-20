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Video: Под Киевом пьяный мажор устроил настоящий переполох со стрельбой

Он - то ли боевиков пересмотрел, то ли совершенно насытился собственной безнаказанностью. В городке Вышгороде под Киевом пьяный мажор устроил настоящий переполох. Когда копы заблокировали его авто, тот чуть ли не высадил всю обойму в полицейских, а дальше снес шлагбаум и устроил настоящую погоню.[read_more_news] 33-летнего Рэмбо в конце концов задержали на окраине Киева. Что это было за представление? Почему молодому человеку сорвало крышу? Игорь Шумик расспрашивал неадеквата.

Под Киевом пьяный мажор устроил настоящий переполох со стрельбой
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Он — то ли боевиков пересмотрел, то ли совершенно насытился собственной безнаказанностью.

В городке Вышгороде под Киевом пьяный мажор устроил настоящий переполох.

Когда копы заблокировали его авто, тот чуть ли не высадил всю обойму в полицейских, а дальше снес шлагбаум и устроил настоящую погоню. Также по теме: Бешеный 33-летний мажор на Мерседесе влетел в толпу в Днепре

33-летнего Рэмбо в конце концов задержали на окраине Киева.

Что это было за представление?

Почему молодому человеку сорвало крышу?

Игорь Шумик расспрашивал неадеквата.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Под Киевом пьяный мажор устроил настоящий переполох со стрельбой / 20.09.2021 19:42
20.09.2021 19:42

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