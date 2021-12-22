Video: Первый снег принес очень неприятный сюрприз для водителей – транспортный коллапс на Запорожье

Первый снег в Запорожье принес очень неприятный сюрприз для водителей. Коммунальщики не успели расчищать трассу, в результате она через час превратилась в каток. На трассах настоящий транспортный коллапс. А из фур образовались километровые очереди.