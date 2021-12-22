seach
ICTV - Разом краще

Video: Первый снег принес очень неприятный сюрприз для водителей – транспортный коллапс на Запорожье

Первый снег в Запорожье принес очень неприятный сюрприз для водителей. Коммунальщики не успели расчищать трассу, в результате она через час превратилась в каток. На трассах настоящий транспортный коллапс. А из фур образовались километровые очереди.

Первый снег принес очень неприятный сюрприз для водителей – транспортный коллапс на Запорожье
0 Комментировать

Первый снег в Запорожье принес очень неприятный сюрприз для водителей.

Коммунальщики не успели расчищать трассу, в результате она через час превратилась в каток.

На трассах настоящий транспортный коллапс.

А из фур образовались километровые очереди.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Первый снег принес очень неприятный сюрприз для водителей – транспортный коллапс на Запорожье / 22.12.2021 19:48
22.12.2021 19:48

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь