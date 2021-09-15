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Video: Первоклассника прибили футбольные ворота на школьном стадионе в Харькове

Отдай ребенка в частную школу - и будь спокоен за его безопасность. К сожалению, это правило почему-то не всегда работает в Украине. Неописуемый ужас в Харькове. Первоклассника с открытой черепно-мозговой и без сознания карета скорой забрала просто со двора частной школы. Это просто не укладывается в голове, но на 6-летнего мальчика упали тяжеленные футбольные ворота. Все произошло уже в конце рабочего дня. [read_more_news] Ребенок ждал маму, которая работает в том же учебном заведении, и играл со сверстниками на местном стадионе. Мальчик уже собирался уходить с поля, когда на него рухнула железная спортивная конструкция. Почему так случилось? Кто теперь должен отвечать за травмирование ребенка? И как это ошеломляющее событие комментируют владельцы частного учебного заведения? Вы будете потрясены.

Первоклассника прибили футбольные ворота на школьном стадионе в Харькове
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Отдай ребенка в частную школу — и будь спокоен за его безопасность.

К сожалению, это правило почему-то не всегда работает в Украине.

Неописуемый ужас в Харькове.

Первоклассника с открытой черепно-мозговой и без сознания карета скорой забрала просто со двора частной школы.

Это просто не укладывается в голове, но на 6-летнего мальчика упали тяжеленные футбольные ворота.

Все произошло уже в конце рабочего дня. Также по теме: Молоковоз не вписался в поворот - смертельное ДТП на Полтавщине

Ребенок ждал маму, которая работает в том же учебном заведении, и играл со сверстниками на местном стадионе.

Мальчик уже собирался уходить с поля, когда на него рухнула железная спортивная конструкция.

Почему так случилось?

Кто теперь должен отвечать за травмирование ребенка?

И как это ошеломляющее событие комментируют владельцы частного учебного заведения?

Вы будете потрясены.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Первоклассника прибили футбольные ворота на школьном стадионе в Харькове / 15.09.2021 20:00
15.09.2021 20:00

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