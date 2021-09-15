Первоклассника прибили футбольные ворота на школьном стадионе в Харькове

Отдай ребенка в частную школу — и будь спокоен за его безопасность.

К сожалению, это правило почему-то не всегда работает в Украине.

Неописуемый ужас в Харькове.

Первоклассника с открытой черепно-мозговой и без сознания карета скорой забрала просто со двора частной школы.

Это просто не укладывается в голове, но на 6-летнего мальчика упали тяжеленные футбольные ворота.

Все произошло уже в конце рабочего дня. Также по теме: Молоковоз не вписался в поворот - смертельное ДТП на Полтавщине

Ребенок ждал маму, которая работает в том же учебном заведении, и играл со сверстниками на местном стадионе.

Мальчик уже собирался уходить с поля, когда на него рухнула железная спортивная конструкция.

Почему так случилось?

Кто теперь должен отвечать за травмирование ребенка?

И как это ошеломляющее событие комментируют владельцы частного учебного заведения?

Вы будете потрясены.