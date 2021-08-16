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Video: Превратилась в фурию и напала на любимого с ножом — кровавый семейный обед в Хмельницком

В Хмельницком семейный обед превратился в поножовщину. Женщина поссорилась с мужем, схватила со стола нож и набросилась на любимого. Когда человек истекал кровью и корчился от боли, благоверная вызвала скорую, полицию и заверила медиков и копов, что мужчину кто ранил на улице, а она его спасала.

Превратилась в фурию и напала на любимого с ножом — кровавый семейный обед в Хмельницком
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В Хмельницком семейный обед превратился в поножовщину.

Женщина поссорилась с мужем, схватила со стола нож и набросилась на любимого.

Когда человек истекал кровью и корчился от боли, благоверная вызвала скорую, полицию и заверила медиков и копов, что мужчину кто ранил на улице, а она его спасала.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Превратилась в фурию и напала на любимого с ножом — кровавый семейный обед в Хмельницком / 16.08.2021 19:48
16.08.2021 19:48

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