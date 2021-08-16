Video: Превратилась в фурию и напала на любимого с ножом — кровавый семейный обед в Хмельницком

В Хмельницком семейный обед превратился в поножовщину. Женщина поссорилась с мужем, схватила со стола нож и набросилась на любимого. Когда человек истекал кровью и корчился от боли, благоверная вызвала скорую, полицию и заверила медиков и копов, что мужчину кто ранил на улице, а она его спасала.