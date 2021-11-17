Перепутали реальность с компьютерной игрой — молодые воры с пейнтбольными ружьями наводили ужас на Киевщине

Они, похоже, перепутали реальность с компьютерной игрой.

В Киевской области двое молодых людей наводили ужас на частные дома.

Дуэт воров не гнушались и не стеснялись ничего. Также по теме: В Мелитополе таинственный снайпер-злодей из окна квартиры расстреливает проезжие машины

Врывались на дачи, когда никого не было дома забирали все ценное и убегали.

Попались друзья, когда влезли в частное предприятие и забрали оттуда сейф.

На дело шли, как на развлечение, лицо в балаклавах, а сами вооруженные пейнтбольными пистолетами.

На чем же попались неосязаемые молодые воры знает Игорь Шумик.