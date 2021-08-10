Перебил жене сонную артерию — что случилось в порядочной семье на Черкасщине

Настоящая кровавая драма разыгралась в селе Майданецком на Черкасщине.

Мужчина хладнокровно убил бывшую жену, с которой проживал под одной крышей.

Еще днем ​​они вместе принимали дома гостей, а уже через несколько часов у мужчины как бес вселился.

С топором в руках он набросился на беззащитную женщину. Также по теме: Благоверный за счастливые годы в браке отблагодарил любимую жену ножом в сердце

Один за другим наносил ей беспощадные удары в шею, словно пытался отрезать несчастной голову.

Выжить после такого у женщины не было никаких шансов.

И в тот злополучный день она могла быть не единственной жертвой зверя!

Соседи до сих пор не верят, что порядочный семьянин мог прибегнуть к такой расправе.