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Video: Перебил жене сонную артерию — что случилось в порядочной семье на Черкасщине

Настоящая кровавая драма разыгралась в селе Майданецком на Черкасщине. Мужчина хладнокровно убил бывшую жену, с которой проживал под одной крышей. Еще днем ​​они вместе принимали дома гостей, а уже через несколько часов у мужчины как бес вселился. С топором в руках он набросился на беззащитную женщину.[read_more_news] Один за другим наносил ей беспощадные удары в шею, словно пытался отрезать несчастной голову. Выжить после такого у женщины не было никаких шансов. И в тот злополучный день она могла быть не единственной жертвой зверя! Соседи до сих пор не верят, что порядочный семьянин мог прибегнуть к такой расправе.

Перебил жене сонную артерию — что случилось в порядочной семье на Черкасщине
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Настоящая кровавая драма разыгралась в селе Майданецком на Черкасщине.

Мужчина хладнокровно убил бывшую жену, с которой проживал под одной крышей.

Еще днем ​​они вместе принимали дома гостей, а уже через несколько часов у мужчины как бес вселился.

С топором в руках он набросился на беззащитную женщину. Также по теме: Благоверный за счастливые годы в браке отблагодарил любимую жену ножом в сердце

Один за другим наносил ей беспощадные удары в шею, словно пытался отрезать несчастной голову.

Выжить после такого у женщины не было никаких шансов.

И в тот злополучный день она могла быть не единственной жертвой зверя!

Соседи до сих пор не верят, что порядочный семьянин мог прибегнуть к такой расправе.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Перебил жене сонную артерию — что случилось в порядочной семье на Черкасщине / 10.08.2021 19:37
10.08.2021 19:37

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