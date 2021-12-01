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Video: Адский завтрак разрушил жизнь одесской семьи — подробности трагедии

Сгореть заживо – смерть, которую и врагу не пожелаешь. В Одессе произошла настоящая семейная трагедия. От пожара погибли 68-летний отец и его 43-летняя дочь. Женщина готовила завтрак на газовой плите. В какой-то момент случайно перевернула пластиковую канистру с бензином! И она вспыхнула как факел. Соседи даже слышали взрыв! В считанные минуты уже пылала вся кухня. Ее отец бросился тушить пожар, затем вынес из опасности своего шестилетнего внука, позвал соседей на помощь.[read_more_news] До приезда спасателей люди самостоятельно боролись с сокрушительной стихией. Обгоревшие отец и дочь вышли из адской ловушки еще живыми. Но через несколько дней скончались в больнице. Кто еще остался в квартире и выжили ли они? И главное – откуда в квартире взялась та злосчастная канистра с горючим. История, от которой кроется сердце.

Адский завтрак разрушил жизнь одесской семьи — подробности трагедии
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Сгореть заживо – смерть, которую и врагу не пожелаешь.

В Одессе произошла настоящая семейная трагедия.

От пожара погибли 68-летний отец и его 43-летняя дочь.

Женщина готовила завтрак на газовой плите.

В какой-то момент случайно перевернула пластиковую канистру с бензином!

И она вспыхнула как факел.

Соседи даже слышали взрыв!

В считанные минуты уже пылала вся кухня.

Ее отец бросился тушить пожар, затем вынес из опасности своего шестилетнего внука, позвал соседей на помощь. Также по теме: Масштабный пожар в Днепре – впечатляющие признания и ошеломляющие кадры спасения

До приезда спасателей люди самостоятельно боролись с сокрушительной стихией.

Обгоревшие отец и дочь вышли из адской ловушки еще живыми.

Но через несколько дней скончались в больнице.

Кто еще остался в квартире и выжили ли они?

И главное – откуда в квартире взялась та злосчастная канистра с горючим.

История, от которой кроется сердце.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Адский завтрак разрушил жизнь одесской семьи — подробности трагедии / 01.12.2021 19:35
01.12.2021 19:35

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