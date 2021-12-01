Video: Адский завтрак разрушил жизнь одесской семьи — подробности трагедии
Сгореть заживо – смерть, которую и врагу не пожелаешь.
В Одессе произошла настоящая семейная трагедия.
От пожара погибли 68-летний отец и его 43-летняя дочь.
Женщина готовила завтрак на газовой плите.
В какой-то момент случайно перевернула пластиковую канистру с бензином!
И она вспыхнула как факел.
Соседи даже слышали взрыв!
В считанные минуты уже пылала вся кухня.
Ее отец бросился тушить пожар, затем вынес из опасности своего шестилетнего внука, позвал соседей на помощь.[read_more_news]
До приезда спасателей люди самостоятельно боролись с сокрушительной стихией.
Обгоревшие отец и дочь вышли из адской ловушки еще живыми.
Но через несколько дней скончались в больнице.
Кто еще остался в квартире и выжили ли они?
И главное – откуда в квартире взялась та злосчастная канистра с горючим.
История, от которой кроется сердце.
Адский завтрак разрушил жизнь одесской семьи — подробности трагедии