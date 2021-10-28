Video: Адская охота на хрупкую блондинку из-за бизнеса в Киеве

Когда женщины ссорятся из-за красоты, близко к этому вулкану подходить не стоит, а как деньги делят – разгорается настоящий пожар. В пригороде столицы целый жилой комплекс уже несколько месяцев на ушах – вздрагивают от каждого шороха, боятся, что снова вспыхнет. Ведь к ним во двор пришли серийные поджигатели – уже уничтожили целых 7 автомобилей. [read_more_news] А самое удивительное то, что каждый раз разгоралось из машин, принадлежащих одной и той же 34-летней местной жительнице. Более того, она сама стала жертвой угроз и избиений. Кто охотится на хрупкую блондинку? Но за что своим имуществом расплачиваются соседи? Этакая вендетта с Эстонским привкусом.