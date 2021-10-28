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Video: Адская охота на хрупкую блондинку из-за бизнеса в Киеве

Когда женщины ссорятся из-за красоты, близко к этому вулкану подходить не стоит, а как деньги делят – разгорается настоящий пожар. В пригороде столицы целый жилой комплекс уже несколько месяцев на ушах – вздрагивают от каждого шороха, боятся, что снова вспыхнет. Ведь к ним во двор пришли серийные поджигатели – уже уничтожили целых 7 автомобилей. [read_more_news] А самое удивительное то, что каждый раз разгоралось из машин, принадлежащих одной и той же 34-летней местной жительнице. Более того, она сама стала жертвой угроз и избиений. Кто охотится на хрупкую блондинку? Но за что своим имуществом расплачиваются соседи? Этакая вендетта с Эстонским привкусом.

Адская охота на хрупкую блондинку из-за бизнеса в Киеве
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Когда женщины ссорятся из-за красоты, близко к этому вулкану подходить не стоит, а как деньги делят – разгорается настоящий пожар.

В пригороде столицы целый жилой комплекс уже несколько месяцев на ушах – вздрагивают от каждого шороха, боятся, что снова вспыхнет.

Ведь к ним во двор пришли серийные поджигатели – уже уничтожили целых 7 автомобилей. Также по теме: Поджег племянника в постели - что заставило родного дядю устроить адскую расправу

А самое удивительное то, что каждый раз разгоралось из машин, принадлежащих одной и той же 34-летней местной жительнице.

Более того, она сама стала жертвой угроз и избиений.

Кто охотится на хрупкую блондинку?

Но за что своим имуществом расплачиваются соседи?

Этакая вендетта с Эстонским привкусом.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Адская охота на хрупкую блондинку из-за бизнеса в Киеве / 28.10.2021 20:44
28.10.2021 20:44

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