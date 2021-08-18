seach
ICTV - Разом краще

Video: Масштабное ДТП на окраине Днепра — в железную мясорубку попали четыре фуры

Картина словно из апокалиптического фильма. Разбита фура в огне посреди оживленной трассы, а рядом протараненный бензовоз, который в любой момент может взорваться. Еще один грузовик в кювете и уничтоженный мощным ударом лбом в лоб - грузовик «Мерседес», внутри которой уже мертвый водитель с оторванной ногой. Сногсшибательная масштабная автотроща на окраине Днепра. [read_more_news] На Полтавском шоссе не разминулись сразу четыре грузовика. Одна фура на скорости вдруг вылетела на встречную полосу и наделала страшного бедствия и вспыхнула. Выжить в этой железной мясорубке удалось не всем. Куда же смотрел водитель и почему вдруг потерял управление? Ужасные последствия.

Масштабное ДТП на окраине Днепра — в железную мясорубку попали четыре фуры
0 Комментировать

Картина словно из апокалиптического фильма.

Разбита фура в огне посреди оживленной трассы, а рядом протараненный бензовоз, который в любой момент может взорваться.

Еще один грузовик в кювете и уничтоженный мощным ударом лбом в лоб — грузовик «Мерседес», внутри которой уже мертвый водитель с оторванной ногой.

Сногсшибательная масштабная автотроща на окраине Днепра. Также по теме: Гибель трех полицейских в ДТП под Одессой - кому удалось остаться в живых

На Полтавском шоссе не разминулись сразу четыре грузовика.

Одна фура на скорости вдруг вылетела на встречную полосу и наделала страшного бедствия и вспыхнула.

Выжить в этой железной мясорубке удалось не всем.

Куда же смотрел водитель и почему вдруг потерял управление?

Ужасные последствия.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Масштабное ДТП на окраине Днепра — в железную мясорубку попали четыре фуры / 18.08.2021 19:41
18.08.2021 19:41

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь