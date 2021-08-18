Масштабное ДТП на окраине Днепра — в железную мясорубку попали четыре фуры

Картина словно из апокалиптического фильма.

Разбита фура в огне посреди оживленной трассы, а рядом протараненный бензовоз, который в любой момент может взорваться.

Еще один грузовик в кювете и уничтоженный мощным ударом лбом в лоб — грузовик «Мерседес», внутри которой уже мертвый водитель с оторванной ногой.

Сногсшибательная масштабная автотроща на окраине Днепра. Также по теме: Гибель трех полицейских в ДТП под Одессой - кому удалось остаться в живых

На Полтавском шоссе не разминулись сразу четыре грузовика.

Одна фура на скорости вдруг вылетела на встречную полосу и наделала страшного бедствия и вспыхнула.

Выжить в этой железной мясорубке удалось не всем.

Куда же смотрел водитель и почему вдруг потерял управление?

Ужасные последствия.