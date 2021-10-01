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Video: Адская ночь в Киеве — пожар на Русановских садах унес жизнь мужчины

Эту ночь жители столичных Русановских садов окрестили адской. И это можно понимать в буквальном смысле. Один из домов просто вспыхнул словно факел! Столб дыма можно было разглядеть, наверное, из всех районов Киева. [read_more_news] Хозяев дома выносили прямо на руках. И спастись удалось не всем. Что же стало причиной трагедии, почему загорелось? Александр Храпач был на пепелище и искал ответы на эти вопросы.

Адская ночь в Киеве — пожар на Русановских садах унес жизнь мужчины
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Эту ночь жители столичных Русановских садов окрестили адской.

И это можно понимать в буквальном смысле.

Один из домов просто вспыхнул словно факел!

Столб дыма можно было разглядеть, наверное, из всех районов Киева. Также по теме: Безжалостное пламя пожирало боксы с машинами - пожар в Киеве

Хозяев дома выносили прямо на руках.

И спастись удалось не всем.

Что же стало причиной трагедии, почему загорелось?

Александр Храпач был на пепелище и искал ответы на эти вопросы.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Адская ночь в Киеве — пожар на Русановских садах унес жизнь мужчины / 01.10.2021 19:40
01.10.2021 19:40

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