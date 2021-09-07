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Video: Адская ночь на трассе смерти — ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей

Бешеная скорость, наркотический дурман, побитые машины и кровь на асфальте. На украинских дорогах спокойнее не становится. Адская ночь на трассе смерти под Киевом - человек заживо сгорел в собственной машине.[read_more_news] Как он кричал от боли и ужаса, свидетели трагедии вряд ли когда-нибудь смогут забыть. А в Запорожье 16-летнего парня автомобиль сбил на полном ходу и еще и откинуло на десятки метров - прямо на глазах его друзей. Роковое стечение обстоятельств или глупость? Что на самом деле калечит и убивает людей? Смотрите, чтобы уберечься.

Адская ночь на трассе смерти — ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей
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Бешеная скорость, наркотический дурман, побитые машины и кровь на асфальте.

На украинских дорогах спокойнее не становится.

Адская ночь на трассе смерти под Киевом — человек заживо сгорел в собственной машине. Также по теме: Ужасная смерть под прицелом объектива - ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей

Как он кричал от боли и ужаса, свидетели трагедии вряд ли когда-нибудь смогут забыть.

А в Запорожье 16-летнего парня автомобиль сбил на полном ходу и еще и откинуло на десятки метров — прямо на глазах его друзей.

Роковое стечение обстоятельств или глупость?

Что на самом деле калечит и убивает людей?

Смотрите, чтобы уберечься.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Адская ночь на трассе смерти — ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей / 07.09.2021 19:59
07.09.2021 19:59

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