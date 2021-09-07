Адская ночь на трассе смерти — ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей

Смерть месячного младенца — ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей
Скандальное тройное ДТП в Киеве — не поделили дорогу главный футбольный арбитр и нардеп
Громко отпраздновал День Независимости — 19-летний водитель отправил на тот свет трех человек
Тройное ДТП в Одесской области — пострадали дети
Лобовая авария на проклятой дороге — подробности смертельного ДТП в Винницкой области
Столкновение двух гигантов на трассе — подробности ДТП на Полтавщине
Масштабное ДТП на окраине Днепра — в железную мясорубку попали четыре фуры
В Харькове молодую женщину насмерть снес микроавтобус