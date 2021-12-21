Педофил в костюме врача подкараулил второклассницу в школьном туалете — скандал во Львове

Жутко, аж волосы встают дыбом!

Неслыханный скандал во львовской школе.

Второклассницу прямо в туалете подкараулил педофил.

Как он попал в заведение – не укладывается в голове, ведь в помещение не только чужих, а даже родных родителей учеников не пускают.

Извращенец оказался дьявольски изобретательным. Также по теме: Отец мстит педофилам за сына - подробности жестокого убийства в Днепре

Переоделся в женскую одежду и представился малой жертве врачом.

Успел ли подонок протянуть к ребенку свои грязные руки?

Поймали ли его? И в каком состоянии сейчас бедный ребенок?

Евгения Поликарпова узнала все детали этой резонансной истории.