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Video: Педофил в костюме врача подкараулил второклассницу в школьном туалете — скандал во Львове

Жутко, аж волосы встают дыбом! Неслыханный скандал во львовской школе. Второклассницу прямо в туалете подкараулил педофил. Как он попал в заведение – не укладывается в голове, ведь в помещение не только чужих, а даже родных родителей учеников не пускают. Извращенец оказался дьявольски изобретательным.[read_more_news] Переоделся в женскую одежду и представился малой жертве врачом. Успел ли подонок протянуть к ребенку свои грязные руки? Поймали ли его? И в каком состоянии сейчас бедный ребенок? Евгения Поликарпова узнала все детали этой резонансной истории.

Педофил в костюме врача подкараулил второклассницу в школьном туалете — скандал во Львове
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Жутко, аж волосы встают дыбом!

Неслыханный скандал во львовской школе.

Второклассницу прямо в туалете подкараулил педофил.

Как он попал в заведение – не укладывается в голове, ведь в помещение не только чужих, а даже родных родителей учеников не пускают.

Извращенец оказался дьявольски изобретательным. Также по теме: Отец мстит педофилам за сына - подробности жестокого убийства в Днепре

Переоделся в женскую одежду и представился малой жертве врачом.

Успел ли подонок протянуть к ребенку свои грязные руки?

Поймали ли его? И в каком состоянии сейчас бедный ребенок?

Евгения Поликарпова узнала все детали этой резонансной истории.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Педофил в костюме врача подкараулил второклассницу в школьном туалете — скандал во Львове / 21.12.2021 20:29
21.12.2021 20:29

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