Педофил пробрался в школу и удовлетворил свои извращенные фантазии — нашествие извращенцев в Киеве

Коварно ждал в женском туалете, а когда удовлетворил свои извращенные фантазии — убежал!

В Киеве настоящее нашествие педофилов!

Мужчины, которые явно не дружат со своей головой, без капли стыда потихоньку врываются в школы и просто по женским туалетам развращают маленьких школьниц.

И последний случай произошел буквально на днях! Также по теме: Поехал снимать, а оказался на скамье подсудимых! Киевского фотографа обвиняют в смертельном ДТП

Родители детей в панике: как негодяй смог проскользнуть незамеченным в учебное заведение?

Удалось ли задержать мерзавца?

Сколько жертв он успел за это время обидеть?

Ужас, который никому не пожелаешь!