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Video: Педофил пробрался в школу и удовлетворил свои извращенные фантазии — нашествие извращенцев в Киеве

Коварно ждал в женском туалете, а когда удовлетворил свои извращенные фантазии - убежал! В Киеве настоящее нашествие педофилов! Мужчины, которые явно не дружат со своей головой, без капли стыда потихоньку врываются в школы и просто по женским туалетам развращают маленьких школьниц. И последний случай произошел буквально на днях! [read_more_news] Родители детей в панике: как негодяй смог проскользнуть незамеченным в учебное заведение? Удалось ли задержать мерзавца? Сколько жертв он успел за это время обидеть? Ужас, который никому не пожелаешь!

Педофил пробрался в школу и удовлетворил свои извращенные фантазии — нашествие извращенцев в Киеве
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Коварно ждал в женском туалете, а когда удовлетворил свои извращенные фантазии — убежал!

В Киеве настоящее нашествие педофилов!

Мужчины, которые явно не дружат со своей головой, без капли стыда потихоньку врываются в школы и просто по женским туалетам развращают маленьких школьниц.

И последний случай произошел буквально на днях! Также по теме: Поехал снимать, а оказался на скамье подсудимых! Киевского фотографа обвиняют в смертельном ДТП

Родители детей в панике: как негодяй смог проскользнуть незамеченным в учебное заведение?

Удалось ли задержать мерзавца?

Сколько жертв он успел за это время обидеть?

Ужас, который никому не пожелаешь!

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ICTV / Чрезвычайные новости / Педофил пробрался в школу и удовлетворил свои извращенные фантазии — нашествие извращенцев в Киеве / 21.09.2021 20:14
21.09.2021 20:14

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