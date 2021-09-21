Педофил пробрался в школу и удовлетворил свои извращенные фантазии — нашествие извращенцев в Киеве

Родной дядя развращал 5-летнюю племянницу под носом у родителей
Пастор-педофил 15 лет снимал экзекуцию на видео и записывал подробности совращения в дневник
Педофилы работают среди детей — поближе к своим жертвам. Психология извращенца
Отчим годами насиловал 9-летнюю падчерицу и регулярно снимал порно с детьми на глазах у жены
Пастора евангельской церкви обвиняют в педофилии
В Запорожье военный отлавливал мальчиков для орального секса
Школьники развращали маленьких девочек, имитацию полового акта снимали на видео
(Українська) У Києві педофіл вийшов на полювання за маленькими хлопчиками