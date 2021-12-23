Педофил перевоплощался в женщину, чтобы утолить свои извращенные фантазии! Громкое задержание во Львове

С виду хлюпик, а внутри – извращенный зверь.

Он назывался фотографом, медиком, придумывал разные басни, даже перевоплощался в женщину.

И все ради того, чтобы утолить свои извращенные фантазии.

Во Львове правоохранители охотились на опасного педофила-рецидивиста!

Проявляется у 50-летнего харьковчанина по-настоящему болезненная тяга к маленьким детям. Также по теме: Педофил в костюме врача подкараулил второклассницу в школьном туалете - скандал во Львове

Ради воплощения своих гнусных бредов, отброс неустанно путешествовал по стране!

Совсем недавно навел шороху и в столице.

А до чего родную мать довел. Сердце кровью обливается.