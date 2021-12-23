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Video: Педофил перевоплощался в женщину, чтобы утолить свои извращенные фантазии! Громкое задержание во Львове

С виду хлюпик, а внутри – извращенный зверь. Он назывался фотографом, медиком, придумывал разные басни, даже перевоплощался в женщину. И все ради того, чтобы утолить свои извращенные фантазии. Во Львове правоохранители  охотились на опасного педофила-рецидивиста! Проявляется у 50-летнего харьковчанина по-настоящему болезненная тяга к маленьким детям. [read_more_news] Ради воплощения своих гнусных бредов, отброс неустанно путешествовал по стране! Совсем недавно навел шороху и в столице. А до чего родную мать довел. Сердце кровью обливается.

Педофил перевоплощался в женщину, чтобы утолить свои извращенные фантазии! Громкое задержание во Львове
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С виду хлюпик, а внутри – извращенный зверь.

Он назывался фотографом, медиком, придумывал разные басни, даже перевоплощался в женщину.

И все ради того, чтобы утолить свои извращенные фантазии.

Во Львове правоохранители  охотились на опасного педофила-рецидивиста!

Проявляется у 50-летнего харьковчанина по-настоящему болезненная тяга к маленьким детям. Также по теме: Педофил в костюме врача подкараулил второклассницу в школьном туалете - скандал во Львове

Ради воплощения своих гнусных бредов, отброс неустанно путешествовал по стране!

Совсем недавно навел шороху и в столице.

А до чего родную мать довел. Сердце кровью обливается.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Педофил перевоплощался в женщину, чтобы утолить свои извращенные фантазии! Громкое задержание во Львове / 23.12.2021 20:11
23.12.2021 20:11

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