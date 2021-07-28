Парк отдыха в Коростене искалечил 14-летнего парня

Упал с десятиметровой высоты на гранитный выступ и выжил.

В Коростене Житомирской области едва не погиб четырнадцатилетний подросток.

Ребенок пошел вечером развлекаться в центральный парк, а уже оттуда ее забрала скорая. Также по теме: Невероятное спасение малышей из пожара в Киеве - спасатели колдовали над детьми до приезда скорой

Медикам даже пришлось звать на помощь спасателей, ведь в карету скорой ни они сами, ни с полицейскими доставить травмированного не смогли.

Как подросток оказался в пропасти в шаге от смерти, как чувствует себя сейчас и накажут хотя бы кого-то за то, что место для отдыха периодически калечит людей?