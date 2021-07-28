Video: Парк отдыха в Коростене искалечил 14-летнего парня
Упал с десятиметровой высоты на гранитный выступ и выжил.
В Коростене Житомирской области едва не погиб четырнадцатилетний подросток.
Ребенок пошел вечером развлекаться в центральный парк, а уже оттуда ее забрала скорая. [read_more_news]
Медикам даже пришлось звать на помощь спасателей, ведь в карету скорой ни они сами, ни с полицейскими доставить травмированного не смогли.
Как подросток оказался в пропасти в шаге от смерти, как чувствует себя сейчас и накажут хотя бы кого-то за то, что место для отдыха периодически калечит людей?
Парк отдыха в Коростене искалечил 14-летнего парня