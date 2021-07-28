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Video: Парк отдыха в Коростене искалечил 14-летнего парня

Упал с десятиметровой высоты на гранитный выступ и выжил. В Коростене Житомирской области едва не погиб четырнадцатилетний подросток. Ребенок пошел вечером развлекаться в центральный парк, а уже оттуда ее забрала скорая. [read_more_news] Медикам даже пришлось звать на помощь спасателей, ведь в карету скорой ни они сами, ни с полицейскими доставить травмированного не смогли. Как подросток оказался в пропасти в шаге от смерти, как чувствует себя сейчас и накажут хотя бы кого-то за то, что место для отдыха периодически калечит людей?

Парк отдыха в Коростене искалечил 14-летнего парня
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Упал с десятиметровой высоты на гранитный выступ и выжил.

В Коростене Житомирской области едва не погиб четырнадцатилетний подросток.

Ребенок пошел вечером развлекаться в центральный парк, а уже оттуда ее забрала скорая. Также по теме: Невероятное спасение малышей из пожара в Киеве - спасатели колдовали над детьми до приезда скорой

Медикам даже пришлось звать на помощь спасателей, ведь в карету скорой ни они сами, ни с полицейскими доставить травмированного не смогли.

Как подросток оказался в пропасти в шаге от смерти, как чувствует себя сейчас и накажут хотя бы кого-то за то, что место для отдыха периодически калечит людей?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Парк отдыха в Коростене искалечил 14-летнего парня / 28.07.2021 19:51
28.07.2021 19:51

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