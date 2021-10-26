Парализованная женщина неделю жила рядом с телом своего покойного любимого, медленно угасая

Дыхание перехватывает от любовной трагедии, шокирующей до глубины души.

В Запорожье парализованная после инсульта женщина неделю жила рядом с телом своего покойного мужчины.

Он ни на миг не покидал ее, ухаживал, но сам заболел. Также по теме: Беспомощный 47-летний мужчина звал мертвую маму и плакал - чего только не сделают аферисты ради квартиры в Харькове

Организм не выдержал и бедный просто упал как мертвый рядом с женой, которая не то что пошевелится, она даже позвать на помощь не могла.

Так и пролежала с ним целую неделю – без еды и воды, просто угасая от истощения.

Выжила ли бедная после пережитого горя?

Трогательная и очень страшная история, от которой стынет кровь.