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Video: Парализованная женщина неделю жила рядом с телом своего покойного любимого, медленно угасая

Дыхание перехватывает от любовной трагедии, шокирующей до глубины души. В Запорожье парализованная после инсульта женщина неделю жила рядом с телом своего покойного мужчины. Он ни на миг не покидал ее, ухаживал, но сам заболел. [read_more_news] Организм не выдержал и бедный просто упал как мертвый рядом с женой, которая не то что пошевелится, она даже позвать на помощь не могла. Так и пролежала с ним целую неделю – без еды и воды, просто угасая от истощения. Выжила ли бедная после пережитого горя? Трогательная и очень страшная история, от которой стынет кровь.

Парализованная женщина неделю жила рядом с телом своего покойного любимого, медленно угасая
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Дыхание перехватывает от любовной трагедии, шокирующей до глубины души.

В Запорожье парализованная после инсульта женщина неделю жила рядом с телом своего покойного мужчины.

Он ни на миг не покидал ее, ухаживал, но сам заболел. Также по теме: Беспомощный 47-летний мужчина звал мертвую маму и плакал - чего только не сделают аферисты ради квартиры в Харькове

Организм не выдержал и бедный просто упал как мертвый рядом с женой, которая не то что пошевелится, она даже позвать на помощь не могла.

Так и пролежала с ним целую неделю – без еды и воды, просто угасая от истощения.

Выжила ли бедная после пережитого горя?

Трогательная и очень страшная история, от которой стынет кровь.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Парализованная женщина неделю жила рядом с телом своего покойного любимого, медленно угасая / 26.10.2021 20:08
26.10.2021 20:08

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