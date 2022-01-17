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Video: Пятая жертва заупокойной свечи. В реанимации скончалась медсестра Косовской больницы

В Киевском ожоговом центре скончалась пятая жертва заупокойной свечи в Косовской районной больнице. Помните, когда в конце декабря произошел сокрушительный пожар в реанимации? Тогда погибли трое пациентов, а врач и две медсёстры обожглись. Одна из женщин скончалась через два дня и вот уже через две недели не стало и 58-летней работницы больницы. [read_more_news] Определились ли стражи порядка с окончательной причиной трагедии? Потому что о версии со свечой говорят как-то неохотно. Почему все чаще раздается о неисправности оборудования? И неужели все аппараты ИВЛ, которые есть в Украине, несут смертельную опасность? Шокирующая правда.

Пятая жертва заупокойной свечи. В реанимации скончалась медсестра Косовской больницы
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В Киевском ожоговом центре скончалась пятая жертва заупокойной свечи в Косовской районной больнице.

Помните, когда в конце декабря произошел сокрушительный пожар в реанимации?

Тогда погибли трое пациентов, а врач и две медсёстры обожглись.

Одна из женщин скончалась через два дня и вот уже через две недели не стало и 58-летней работницы больницы. Также по теме: Заупокойная свеча стала причиной смертельного пожара в больнице на Прикарпатье

Определились ли стражи порядка с окончательной причиной трагедии?

Потому что о версии со свечой говорят как-то неохотно.

Почему все чаще раздается о неисправности оборудования?

И неужели все аппараты ИВЛ, которые есть в Украине, несут смертельную опасность? Шокирующая правда.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Пятая жертва заупокойной свечи. В реанимации скончалась медсестра Косовской больницы / 17.01.2022 20:20
17.01.2022 20:20

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