Пятая жертва заупокойной свечи. В реанимации скончалась медсестра Косовской больницы

В Киевском ожоговом центре скончалась пятая жертва заупокойной свечи в Косовской районной больнице.

Помните, когда в конце декабря произошел сокрушительный пожар в реанимации?

Тогда погибли трое пациентов, а врач и две медсёстры обожглись.

Одна из женщин скончалась через два дня и вот уже через две недели не стало и 58-летней работницы больницы. Также по теме: Заупокойная свеча стала причиной смертельного пожара в больнице на Прикарпатье

Определились ли стражи порядка с окончательной причиной трагедии?

Потому что о версии со свечой говорят как-то неохотно.

Почему все чаще раздается о неисправности оборудования?

И неужели все аппараты ИВЛ, которые есть в Украине, несут смертельную опасность? Шокирующая правда.