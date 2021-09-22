Пьяный военный за рулем попал в ДТП в Черкасской области

Очередная сногсшибательная автотроща на Черкасщине.

Там на оживленной трассе на встречную неожиданно выскочила бешеная Мазда и на полном ходу снесла в кювет Шевроле.

От удара машины разлетелись в разные стороны. Также по теме: Приехала в отпуск и исчезла - от чьей руки погибла женщина-военная на мирной земле

Почему же водитель старенькой иномарки совершил такой нелепый манёвр?

Выяснилось, причиной такого рискового маневра стали заоблачные промилле в крови мужчины.

А как говорят — пьяному море по колено.