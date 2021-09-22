seach
ICTV - Разом краще

Video: Пьяный военный за рулем попал в ДТП в Черкасской области

Очередная сногсшибательная автотроща на Черкасщине. Там на оживленной трассе на встречную неожиданно выскочила бешеная Мазда и на полном ходу снесла в кювет Шевроле. От удара машины разлетелись в разные стороны.  [read_more_news] Почему же водитель старенькой иномарки совершил такой нелепый манёвр? Выяснилось, причиной такого рискового маневра стали заоблачные промилле в крови мужчины. А как говорят - пьяному море по колено.

Пьяный военный за рулем попал в ДТП в Черкасской области
0 Комментировать

Очередная сногсшибательная автотроща на Черкасщине.

Там на оживленной трассе на встречную неожиданно выскочила бешеная Мазда и на полном ходу снесла в кювет Шевроле.

От удара машины разлетелись в разные стороны.   Также по теме: Приехала в отпуск и исчезла - от чьей руки погибла женщина-военная на мирной земле

Почему же водитель старенькой иномарки совершил такой нелепый манёвр?

Выяснилось, причиной такого рискового маневра стали заоблачные промилле в крови мужчины.

А как говорят — пьяному море по колено.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Пьяный военный за рулем попал в ДТП в Черкасской области / 22.09.2021 20:15
22.09.2021 20:15

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь