seach
ICTV - Разом краще

Video: Пьяный мэр туристического города Яремче попал в ДТП — подробности аварии

Авария с участием должностного лица. Мэр туристического города Яремче попа в ДТП, в результате которого сам оказался в больнице и отправил туда другого водителя. Более того, как оказалось, чиновник за рулем был нетрезв. Подробности аварии узнавали наши корреспонденты.

Пьяный мэр туристического города Яремче попал в ДТП — подробности аварии
0 Комментировать

Авария с участием должностного лица.

Мэр туристического города Яремче попа в ДТП, в результате которого сам оказался в больнице и отправил туда другого водителя.

Более того, как оказалось, чиновник за рулем был нетрезв.

Подробности аварии узнавали наши корреспонденты.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Пьяный мэр туристического города Яремче попал в ДТП — подробности аварии / 08.10.2021 19:49
08.10.2021 19:49

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь