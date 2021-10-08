Пьяный мэр туристического города Яремче попал в ДТП — подробности аварии

Авария с участием должностного лица.

Мэр туристического города Яремче попа в ДТП, в результате которого сам оказался в больнице и отправил туда другого водителя.

Более того, как оказалось, чиновник за рулем был нетрезв.

Подробности аварии узнавали наши корреспонденты.