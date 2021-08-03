Пьяный отец за рулем бежал с места страшного убийства на Жигулях, прихватив своих дочерей

Эта история стоит целого сценария, но к сожалению, с трагическим финалом.

В ней есть все — убийство, побег, разбитые автомобили, месть родным и даже дети, которые чудом выжили.

Невероятная драма разыгралась на Житомирщине. Также по теме: 18-летняя девушка за рулем убила своего отца - ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей

Женщина отпустила двух своих дочерей-школьниц к бабушке в гости, а те чуть не погибли в ДТП.

Автомобиль, за рулем которого находился их пьяный отец, врезался в электроопору.

Но как выяснилось впоследствии, мужчина не просто ночью катал дочерей селом — он бежал с места страшного убийства.

Причастен ли сам человек к гибели отца и пострадали ли дети в этой жуткой и закрученной истории?