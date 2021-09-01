Пьяный бизнесмен переехал семью — ДТП на запорожской Хортице

В Запорожье пьяный водитель сделал такое, что не укладывается в голове.

Мужчина ехал с отдыха на пляже, изрядно выпив, и не заметил на своем пути людей. Также по теме: Тройное ДТП в Одесской области - пострадали дети

Под его колесами оказались отец, мать и их пятилетняя дочь.

Наиболее пострадала девочка — ребенок в коме.

И что самое интересное — водителя отпустили домой.