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Video: Пьяный бизнесмен переехал семью — ДТП на запорожской Хортице

В Запорожье пьяный водитель сделал такое, что не укладывается в голове. Мужчина ехал с отдыха на пляже, изрядно выпив, и не заметил на своем пути людей. [read_more_news] Под его колесами оказались отец, мать и их пятилетняя дочь. Наиболее пострадала девочка - ребенок в коме. И что самое интересное - водителя отпустили домой.

Пьяный бизнесмен переехал семью — ДТП на запорожской Хортице
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В Запорожье пьяный водитель сделал такое, что не укладывается в голове.

Мужчина ехал с отдыха на пляже, изрядно выпив, и не заметил на своем пути людей. Также по теме: Тройное ДТП в Одесской области - пострадали дети

Под его колесами оказались отец, мать и их пятилетняя дочь.

Наиболее пострадала девочка — ребенок в коме.

И что самое интересное — водителя отпустили домой.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Пьяный бизнесмен переехал семью — ДТП на запорожской Хортице / 01.09.2021 19:39
01.09.2021 19:39

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