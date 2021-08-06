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Video: Пьяная мажорка за рулем взяла киевские киоски на таран — подробности ДТП

Утро, киоск и пьяные мажоры на БМВ. Убийственный микс, который на этот раз лишь чудом не завершился трагедией. В столице козырный внедорожник взял на таран несколько киосков.[read_more_news] Неуправляемая машина вылетела на тротуар и остановилась в цветочном МАФе. За рулем была девушка, сбоку парень. Свидетели говорят, парочка буквально выползла из салона машины и шатаясь даже не было сил говорить. А потом появилась группа поддержки - она просто спрятала дуэт в автомобиле.

Пьяная мажорка за рулем взяла киевские киоски на таран — подробности ДТП
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Утро, киоск и пьяные мажоры на БМВ.

Убийственный микс, который на этот раз лишь чудом не завершился трагедией.

В столице козырный внедорожник взял на таран несколько киосков. Также по теме: 23-летний парень резко затормозил и отправил 18-летнюю девушку на тот свет! ДТП возле Ровно

Неуправляемая машина вылетела на тротуар и остановилась в цветочном МАФе.

За рулем была девушка, сбоку парень.

Свидетели говорят, парочка буквально выползла из салона машины и шатаясь даже не было сил говорить.

А потом появилась группа поддержки — она просто спрятала дуэт в автомобиле.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Пьяная мажорка за рулем взяла киевские киоски на таран — подробности ДТП / 06.08.2021 19:59
06.08.2021 19:59

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