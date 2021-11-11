Пьяная многодетная мать посреди оживленного потока машин упала на маленькую дочь

А когда от пьяных родителей еще и дети страдают, это горе.

Смотреть на эти кадры страшно.

В Харькове пьяная мать с маленьким ребенком на руках – переходит дорогу поперек оживленного потока машин.

На водительские замечания реагирует агрессивно и кроет матом, показывая неприличные жесты.

А вдобавок, спотыкается о бордюр и выпускает малышку из рук. Также по теме: В Херсоне коп переехал ребенка и скрылся

Судя по этим кадрам, девочка ударилась спиной и головой о землю.

После попавших в соцсети кадров не выдержало сердце даже у коренастых правоохранителей.

Горе-мать они узнали сразу, потому что дома у 36-летней Яны — частые гости.

И эта женщина – еще многодетная мать.

В каком состоянии ее несчастная дочь?

И какое же наказание теперь ждет ее непутевую мамочку?