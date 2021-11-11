seach
ICTV - Разом краще

Video: Пьяная многодетная мать посреди оживленного потока машин упала на маленькую дочь

А когда от пьяных родителей еще и дети страдают, это горе. Смотреть на эти кадры страшно. В Харькове пьяная мать с маленьким ребенком на руках – переходит дорогу поперек оживленного потока машин. На водительские замечания реагирует агрессивно и кроет матом, показывая неприличные жесты. А вдобавок, спотыкается о бордюр и выпускает малышку из рук.[read_more_news] Судя по этим кадрам, девочка ударилась спиной и головой о землю. После попавших в соцсети кадров не выдержало сердце даже у коренастых правоохранителей. Горе-мать они узнали сразу, потому что дома у 36-летней Яны - частые гости. И эта женщина – еще многодетная мать. В каком состоянии ее несчастная дочь? И какое же наказание теперь ждет ее непутевую мамочку?

Пьяная многодетная мать посреди оживленного потока машин упала на маленькую дочь
0 Комментировать

А когда от пьяных родителей еще и дети страдают, это горе.

Смотреть на эти кадры страшно.

В Харькове пьяная мать с маленьким ребенком на руках – переходит дорогу поперек оживленного потока машин.

На водительские замечания реагирует агрессивно и кроет матом, показывая неприличные жесты.

А вдобавок, спотыкается о бордюр и выпускает малышку из рук. Также по теме: В Херсоне коп переехал ребенка и скрылся

Судя по этим кадрам, девочка ударилась спиной и головой о землю.

После попавших в соцсети кадров не выдержало сердце даже у коренастых правоохранителей.

Горе-мать они узнали сразу, потому что дома у 36-летней Яны — частые гости.

И эта женщина – еще многодетная мать.

В каком состоянии ее несчастная дочь?

И какое же наказание теперь ждет ее непутевую мамочку?

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Пьяная многодетная мать посреди оживленного потока машин упала на маленькую дочь / 11.11.2021 20:12
11.11.2021 20:12

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь