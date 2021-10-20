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Video: Озверевшие украинцы побили темнокожего иностранца под Киевом

Дикарские разборки под Киевом. Озверевшие неадекваты побили иностранца. Нападающих специально подкупили, чтобы они хорошо проучили парня, ведь он не понравился одному дяде. Мужчина пригнал свой автомобиль на автомойку, а обслуживать его взялся темнокожий работник и здесь что-то пошло не так. Сначала скандал был с самим клиентом, он публично унижал человека, обзывал его и ругал.[read_more_news] А потом решил сам руки не пачкать и нанял головорезов, которые пришли расправиться с бедным. Что же это такое творится? Неужели в современной и казалось бы цивилизованной стране человека терроризируют за его цвет кожи? Это так мы в Европу стремимся?

Озверевшие украинцы побили темнокожего иностранца под Киевом
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Дикарские разборки под Киевом.

Озверевшие неадекваты побили иностранца.

Нападающих специально подкупили, чтобы они хорошо проучили парня, ведь он не понравился одному дяде.

Мужчина пригнал свой автомобиль на автомойку, а обслуживать его взялся темнокожий работник и здесь что-то пошло не так.

Сначала скандал был с самим клиентом, он публично унижал человека, обзывал его и ругал. Также по теме: В столичном метро расисты избили темнокожего парня

А потом решил сам руки не пачкать и нанял головорезов, которые пришли расправиться с бедным.

Что же это такое творится?

Неужели в современной и казалось бы цивилизованной стране человека терроризируют за его цвет кожи?

Это так мы в Европу стремимся?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Озверевшие украинцы побили темнокожего иностранца под Киевом / 20.10.2021 20:23
20.10.2021 20:23

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