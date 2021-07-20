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Video: Вооруженная 23-летняя девушка хладнокровно ограбила банк в Киеве

В столице женщина ограбила банк! В разгар рабочего дня дама в синей шляпке зашла в отделение, бросила коктейль Молотова, приставила пистолет к голове кассирши, сгребла деньги, еще и взяла заложницу. Так - шаг за шагом, без тени сомнений, без секунды промедления.[read_more_news] Просто мороз кожей! Никто не мог поверить, что это действительно происходит. Неужели хладнокровная разбойница, которой всего лишь двадцать три, сама решилась на такое отчаянное преступление? Нет, говорит - ей приказали! Юлия Хижняк слышала эти ошеломляющие показания.

Вооруженная 23-летняя девушка хладнокровно ограбила банк в Киеве
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В столице женщина ограбила банк!

В разгар рабочего дня дама в синей шляпке зашла в отделение, бросила коктейль Молотова, приставила пистолет к голове кассирши, сгребла деньги, еще и взяла заложницу.

Так — шаг за шагом, без тени сомнений, без секунды промедления. Также по теме: Мулатка и ярый садист - как сладкая парочка избила и ограбила госпожу под Одессой

Просто мороз кожей!

Никто не мог поверить, что это действительно происходит.

Неужели хладнокровная разбойница, которой всего лишь двадцать три, сама решилась на такое отчаянное преступление?

Нет, говорит — ей приказали!

Юлия Хижняк слышала эти ошеломляющие показания.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Вооруженная 23-летняя девушка хладнокровно ограбила банк в Киеве / 20.07.2021 19:43
20.07.2021 19:43

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