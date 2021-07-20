Video: Вооруженная 23-летняя девушка хладнокровно ограбила банк в Киеве В столице женщина ограбила банк! В разгар рабочего дня дама в синей шляпке зашла в отделение, бросила коктейль Молотова, приставила пистолет к голове кассирши, сгребла деньги, еще и взяла заложницу. Так - шаг за шагом, без тени сомнений, без секунды промедления.[read_more_news] Просто мороз кожей! Никто не мог поверить, что это действительно происходит. Неужели хладнокровная разбойница, которой всего лишь двадцать три, сама решилась на такое отчаянное преступление? Нет, говорит - ей приказали! Юлия Хижняк слышала эти ошеломляющие показания.