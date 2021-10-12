seach
ICTV - Разом краще

Video: Последний кровавый рейс автобуса — подробности масштабного ДТП на Полтавщине

Окровавленные люди сидят на земле, вокруг валяются их вещи, а спасатели и полицейские получают пассажиров со свергнутого сторону автобуса. Картину не для слабонервных видели случайные свидетели и едва язык не потеряли. Ужасная авария на трассе Киев-Харьков вблизи Пирятина.[read_more_news] Большой комфортабельный автобус следовал из Луганщины, и вдруг машина становится неуправляемой и просто слетает с дороги на обочину и опрокидывается. В салоне было более двадцати пассажиров и два водителя. Для того, кто сидел за рулем, этот рейс стал последним. Что же произошло на дороге? Почему водитель не справился с управлением? Ужас, в который не хочется верить.

Последний кровавый рейс автобуса — подробности масштабного ДТП на Полтавщине
0 Комментировать

Окровавленные люди сидят на земле, вокруг валяются их вещи, а спасатели и полицейские получают пассажиров со свергнутого сторону автобуса.

Картину не для слабонервных видели случайные свидетели и едва язык не потеряли.

Ужасная авария на трассе Киев-Харьков вблизи Пирятина. Также по теме: Разбросал детей, как кегли по дороге - в Харькове судят 33-летнего водителя грузовика за смертельное ДТП

Большой комфортабельный автобус следовал из Луганщины, и вдруг машина становится неуправляемой и просто слетает с дороги на обочину и опрокидывается.

В салоне было более двадцати пассажиров и два водителя.

Для того, кто сидел за рулем, этот рейс стал последним.

Что же произошло на дороге?

Почему водитель не справился с управлением?

Ужас, в который не хочется верить.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Последний кровавый рейс автобуса — подробности масштабного ДТП на Полтавщине / 12.10.2021 19:38
12.10.2021 19:38

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь