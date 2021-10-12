Последний кровавый рейс автобуса — подробности масштабного ДТП на Полтавщине

Окровавленные люди сидят на земле, вокруг валяются их вещи, а спасатели и полицейские получают пассажиров со свергнутого сторону автобуса.

Картину не для слабонервных видели случайные свидетели и едва язык не потеряли.

Ужасная авария на трассе Киев-Харьков вблизи Пирятина. Также по теме: Разбросал детей, как кегли по дороге - в Харькове судят 33-летнего водителя грузовика за смертельное ДТП

Большой комфортабельный автобус следовал из Луганщины, и вдруг машина становится неуправляемой и просто слетает с дороги на обочину и опрокидывается.

В салоне было более двадцати пассажиров и два водителя.

Для того, кто сидел за рулем, этот рейс стал последним.

Что же произошло на дороге?

Почему водитель не справился с управлением?

Ужас, в который не хочется верить.