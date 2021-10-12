Последний кровавый рейс автобуса — подробности масштабного ДТП на Полтавщине

Пьяный мэр туристического города Яремче попал в ДТП — подробности аварии
ТОП сокрушительных аварий от Чрезвычайных новостей — когда везет далеко не всем
В Мелитополе коп протаранил джипом машину, где ехала семья с маленьким ребенком
Черный седан влетел под фуру на большой скорости — подробности ДТП в Черкасской области
Смертельная авария под Киевом — бешеная Тойота вылетела из-за поворота и взяла на таран грузовик
Масштабное смертельное ДТП на Николаевщине — бус столкнулся с фурами
Фура пошла на таран! Жуткое ДТП возле Ровно
В Киеве погибла молодая девушка — ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей