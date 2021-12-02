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Video: Омикрон – что известно о новом чрезвычайно опасном штамме коронавируса

Коронавирус – никуда не исчез! Пока мы расслабились и к нему привыкли, он – мутировал! Уже во второй раз – и теперь, похоже, превратился во что-то действительно страшное! Новый штамм называют Омикрон - его обнаружили в Южноафриканской республике, и уже через неделю он попал не менее чем в 20 стран![read_more_news] Обеспокоенная власть снова закрывает границы и возвращает жесткие карантинные ограничения! А ученые говорят: и это – не поможет! Чем он так опасен? И есть ли он у нас? Или мы до сих пор находимся в иллюзии безопасности?

Омикрон – что известно о новом чрезвычайно опасном штамме коронавируса
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Коронавирус – никуда не исчез!

Пока мы расслабились и к нему привыкли, он – мутировал!

Уже во второй раз – и теперь, похоже, превратился во что-то действительно страшное!

Новый штамм называют Омикрон — его обнаружили в Южноафриканской республике, и уже через неделю он попал не менее чем в 20 стран! Также по теме: Дельта-вспышка. Прикарпатья в первой боевой готовности

Обеспокоенная власть снова закрывает границы и возвращает жесткие карантинные ограничения!

А ученые говорят: и это – не поможет!

Чем он так опасен?

И есть ли он у нас?

Или мы до сих пор находимся в иллюзии безопасности?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Омикрон – что известно о новом чрезвычайно опасном штамме коронавируса / 02.12.2021 19:46
02.12.2021 19:46

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