Омикрон – что известно о новом чрезвычайно опасном штамме коронавируса

Коронавирус – никуда не исчез!

Пока мы расслабились и к нему привыкли, он – мутировал!

Уже во второй раз – и теперь, похоже, превратился во что-то действительно страшное!

Новый штамм называют Омикрон — его обнаружили в Южноафриканской республике, и уже через неделю он попал не менее чем в 20 стран! Также по теме: Дельта-вспышка. Прикарпатья в первой боевой готовности

Обеспокоенная власть снова закрывает границы и возвращает жесткие карантинные ограничения!

А ученые говорят: и это – не поможет!

Чем он так опасен?

И есть ли он у нас?

Или мы до сих пор находимся в иллюзии безопасности?