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Video: Откровение стрелка со слезами на глазах в суде! Молодой отец двоих детей убил человека в Бердичеве

Стрельба возле магазина и в результате - потерянные жизни. Так в Бердичеве в Житомирской области закончился конфликт, возникший между мужчинами. Стрелец и его жертва между собой были незнакомы, однако оказались в одном месте неслучайно. У торгового заведения произошла настоящая бойня.[read_more_news] В ход пошли ножи, нунчаки и пистолеты. В результате один человек погиб, еще один травмирован. Из-за чего возник кровавый спор, что стал судьбоносным сразу для двух людей? Ведь сейчас один в гробу, а другой - за решеткой. Наша Татьяна Островщук услышала откровения стрелка, который, представьте себе, плачет.

Откровение стрелка со слезами на глазах в суде! Молодой отец двоих детей убил человека в Бердичеве
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Стрельба возле магазина и в результате — потерянные жизни.

Так в Бердичеве в Житомирской области закончился конфликт, возникший между мужчинами.

Стрелец и его жертва между собой были незнакомы, однако оказались в одном месте неслучайно.

У торгового заведения произошла настоящая бойня. Также по теме: Жертва домашнего насилия убила своего тирана - семейная трагедия в Одессе

В ход пошли ножи, нунчаки и пистолеты.

В результате один человек погиб, еще один травмирован.

Из-за чего возник кровавый спор, что стал судьбоносным сразу для двух людей?

Ведь сейчас один в гробу, а другой — за решеткой.

Наша Татьяна Островщук услышала откровения стрелка, который, представьте себе, плачет.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Откровение стрелка со слезами на глазах в суде! Молодой отец двоих детей убил человека в Бердичеве / 21.07.2021 19:44
21.07.2021 19:44

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