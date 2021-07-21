Откровение стрелка со слезами на глазах в суде! Молодой отец двоих детей убил человека в Бердичеве

Стрельба возле магазина и в результате — потерянные жизни.

Так в Бердичеве в Житомирской области закончился конфликт, возникший между мужчинами.

Стрелец и его жертва между собой были незнакомы, однако оказались в одном месте неслучайно.

У торгового заведения произошла настоящая бойня. Также по теме: Жертва домашнего насилия убила своего тирана - семейная трагедия в Одессе

В ход пошли ножи, нунчаки и пистолеты.

В результате один человек погиб, еще один травмирован.

Из-за чего возник кровавый спор, что стал судьбоносным сразу для двух людей?

Ведь сейчас один в гробу, а другой — за решеткой.

Наша Татьяна Островщук услышала откровения стрелка, который, представьте себе, плачет.