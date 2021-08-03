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Video: Возмущенные украинцы перекрывают международную трассу на Прикарпатье — почему терпение лопнуло?

Лопнуло терпение. На Прикарпатье селяне перекрыли международную трассу. Через хорошие, отремонтированные дороги. Люди говорят: водители по ним не ездят, а «летают».[read_more_news] Поэтому буквально ежемесячно в их селе происходят смертельные ДТП. Последняя из них - шокировала всех местных жителей. Потому на пешеходном тротуаре сбили ребенка. 12-летняя девочка в крайне тяжелом состоянии, у нее многочисленные переломы и ушибы. Ребенок в реанимации. Чего требуют селяне? Светлана Маланюк знает.

Возмущенные украинцы перекрывают международную трассу на Прикарпатье — почему терпение лопнуло?
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Лопнуло терпение.

На Прикарпатье селяне перекрыли международную трассу.

Через хорошие, отремонтированные дороги.

Люди говорят: водители по ним не ездят, а «летают». Также по теме: Женщина-пешеход столкновение с автомобилем не пережила - ДТП на Полтавщине

Поэтому буквально ежемесячно в их селе происходят смертельные ДТП.

Последняя из них — шокировала всех местных жителей.

Потому на пешеходном тротуаре сбили ребенка.

12-летняя девочка в крайне тяжелом состоянии, у нее многочисленные переломы и ушибы.

Ребенок в реанимации.

Чего требуют селяне?

Светлана Маланюк знает.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Возмущенные украинцы перекрывают международную трассу на Прикарпатье — почему терпение лопнуло? / 03.08.2021 19:55
03.08.2021 19:55

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