Возмущенные украинцы перекрывают международную трассу на Прикарпатье — почему терпение лопнуло?

Лопнуло терпение.

На Прикарпатье селяне перекрыли международную трассу.

Через хорошие, отремонтированные дороги.

Люди говорят: водители по ним не ездят, а «летают». Также по теме: Женщина-пешеход столкновение с автомобилем не пережила - ДТП на Полтавщине

Поэтому буквально ежемесячно в их селе происходят смертельные ДТП.

Последняя из них — шокировала всех местных жителей.

Потому на пешеходном тротуаре сбили ребенка.

12-летняя девочка в крайне тяжелом состоянии, у нее многочисленные переломы и ушибы.

Ребенок в реанимации.

Чего требуют селяне?

Светлана Маланюк знает.