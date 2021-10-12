Оскорбленный безумец устроил соседям адскую месть за принудительное лечение

Угрожал уничтожить дом и выполнил свое обещание этот неадекват.

На Львовщине жители многоэтажки едва не взлетели в воздух из-за соседа, который совершенно с катушек слетел. Также по теме: Держал притон под контролем? Что известно о психопате, который терроризирует киевлян

Люди утверждают, уже много лет он их мучает, пробовали выселить неуравновешенного дедушку, и кроме помощи психиатров, помочь никто ничем не может.

И лечения только усложняет положение безумца — ведь именно после выписки из психбольницы, мужчина поджег дом.

Зачем же он такое бедствие совершает?

Есть ли пострадавшие?

Что же делать жителям, которые просто на пороховой бочке живут?

Разве это жизнь?