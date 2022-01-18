seach
ICTV - Разом краще

Video: Новый враг атакует Украину — суперзаразный омикрон накроет людей, как цунами

Поздно звать на помощь. Он уже на Украине. Новый штамм коронавируса – омикрон – атакует нас. Этот мутант суперзаразный – в отличие от своих предшественников пристает к людям – вдумайтесь – в семьдесят раз быстрее! Уже есть его первые жертвы в Европе, Великобритании и США.[read_more_news] В Америке вообще катастрофа, не хватает продуктов в магазинах, потому что массово болеют работники супермаркетов. Неужели апокалипсис ждет и Украину? Эксперты уже спрогнозировали, что очередная волна коронавируса будет, как цунами - молниеносная и безжалостная.

Новый враг атакует Украину — суперзаразный омикрон накроет людей, как цунами
0 Комментировать

Поздно звать на помощь.

Он уже на Украине.

Новый штамм коронавируса – омикрон – атакует нас.

Этот мутант суперзаразный – в отличие от своих предшественников пристает к людям – вдумайтесь – в семьдесят раз быстрее!

Уже есть его первые жертвы в Европе, Великобритании и США. Также по теме: Омикрон – что известно о новом чрезвычайно опасном штамме коронавируса

В Америке вообще катастрофа, не хватает продуктов в магазинах, потому что массово болеют работники супермаркетов.

Неужели апокалипсис ждет и Украину?

Эксперты уже спрогнозировали, что очередная волна коронавируса будет, как цунами — молниеносная и безжалостная.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Новый враг атакует Украину — суперзаразный омикрон накроет людей, как цунами / 18.01.2022 19:56
18.01.2022 19:56

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь