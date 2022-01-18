Новый враг атакует Украину — суперзаразный омикрон накроет людей, как цунами

Поздно звать на помощь.

Он уже на Украине.

Новый штамм коронавируса – омикрон – атакует нас.

Этот мутант суперзаразный – в отличие от своих предшественников пристает к людям – вдумайтесь – в семьдесят раз быстрее!

Уже есть его первые жертвы в Европе, Великобритании и США. Также по теме: Омикрон – что известно о новом чрезвычайно опасном штамме коронавируса

В Америке вообще катастрофа, не хватает продуктов в магазинах, потому что массово болеют работники супермаркетов.

Неужели апокалипсис ждет и Украину?

Эксперты уже спрогнозировали, что очередная волна коронавируса будет, как цунами — молниеносная и безжалостная.