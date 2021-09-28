Video: Новая спецтюрьма для криминальных авторитетов — почему тюремная распродажа не удалась

Может, это различные преступники так разошлись, потому что в стране тюрьмы - распродают? Полагают, что некуда будет их сажать? Расслабляться им не стоит, так как эта распродажа происходит не так уж и быстро. Пока удалось реализовать только одно учреждение - во Львове.[read_more_news] Вывалили за него аж пол миллиарда гривен. А вот вторая сделка не слишком идет. Хотя место же - живописное! Там и замечательный лес, и рядом - железная дорога, по которой можно доехать. И в Киев - совсем близко. Игорь Шумик сейчас проведет для вас экскурсию: может, купите себе - под дачу, когда цена упадет?