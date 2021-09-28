Новая спецтюрьма для криминальных авторитетов — почему тюремная распродажа не удалась

Голодний бунт в одеській колонії! Бійня охоронців із в’язнями завершилась пожежею і перекриттям вулиць
Причини самогубства 49-річного в’язня у Хмельницькому слідчому ізоляторі
У Херсоні із тюрми втік 28-річний в’язень-рецидивіст, оголошено план «Сирена»
Одразу два загадкових самогубства в один день за ґратами на Одещині
На Одещині оголосили вирок тюремному наглядачеві, що влаштував розправу над чоловіком
Смерть найжорстокішого серійного вбивці в сучасній Україні: чим шокував пологівський маніяк навіть за ґратами?
У Шепетівську виправну колонію з усієї України звезли службових собак для тренувань
На Харківщині в’язні мають можливість відвідати супермаркет