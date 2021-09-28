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Video: Новая спецтюрьма для криминальных авторитетов — почему тюремная распродажа не удалась

Может, это различные преступники так разошлись, потому что в стране тюрьмы - распродают? Полагают, что некуда будет их сажать? Расслабляться им не стоит, так как эта распродажа происходит не так уж и быстро. Пока удалось реализовать только одно учреждение - во Львове.[read_more_news] Вывалили за него аж пол миллиарда гривен. А вот вторая сделка не слишком идет. Хотя место же - живописное! Там и замечательный лес, и рядом - железная дорога, по которой можно доехать. И в Киев - совсем близко. Игорь Шумик сейчас проведет для вас экскурсию: может, купите себе - под дачу, когда цена упадет?

Новая спецтюрьма для криминальных авторитетов — почему тюремная распродажа не удалась
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Может, это различные преступники так разошлись, потому что в стране тюрьмы — распродают?

Полагают, что некуда будет их сажать?

Расслабляться им не стоит, так как эта распродажа происходит не так уж и быстро.

Пока удалось реализовать только одно учреждение — во Львове. Также по теме: Зміркували на трьох: ґвалтівник і 2 грабіжники втекли з в'язниці в Одесі

Вывалили за него аж пол миллиарда гривен.

А вот вторая сделка не слишком идет.

Хотя место же — живописное!

Там и замечательный лес, и рядом — железная дорога, по которой можно доехать.

И в Киев — совсем близко.

Игорь Шумик сейчас проведет для вас экскурсию: может, купите себе — под дачу, когда цена упадет?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Новая спецтюрьма для криминальных авторитетов — почему тюремная распродажа не удалась / 28.09.2021 20:36
28.09.2021 20:36

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