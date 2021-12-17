Video: Новогодние салюты и петарды — как правильно подготовиться к праздникам без пожаров и увечий

Спасатели обеспокоены, потому что на носу Новогодние праздники! Это для нас с вами – радость и веселье. А они даже представить боятся, сколько может быть работы. Ибо никогда еще не обходилось без взрывов, пожаров и увечий! Ведь любители петард и салютов в большинстве своем забывают о правилах![read_more_news] Даже покупать пиротехнику нужно правильно – в нормальном месте. Ибо можно вместо фейерверка получить фактически бомбу замедленного действия! Как подготовиться к празднику, чтобы потом не вспоминали его со слезами на глазах? Расскажет Ирина Соляник!