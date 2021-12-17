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Video: Новогодние салюты и петарды — как правильно подготовиться к праздникам без пожаров и увечий

Спасатели обеспокоены, потому что на носу Новогодние праздники! Это для нас с вами – радость и веселье. А они даже представить боятся, сколько может быть работы. Ибо никогда еще не обходилось без взрывов, пожаров и увечий! Ведь любители петард и салютов в большинстве своем забывают о правилах![read_more_news] Даже покупать пиротехнику нужно правильно – в нормальном месте. Ибо можно вместо фейерверка получить фактически бомбу замедленного действия! Как подготовиться к празднику, чтобы потом не вспоминали его со слезами на глазах? Расскажет Ирина Соляник!

Новогодние салюты и петарды — как правильно подготовиться к праздникам без пожаров и увечий
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Спасатели обеспокоены, потому что на носу Новогодние праздники!

Это для нас с вами – радость и веселье.

А они даже представить боятся, сколько может быть работы.

Ибо никогда еще не обходилось без взрывов, пожаров и увечий!

Ведь любители петард и салютов в большинстве своем забывают о правилах! Также по теме: Убил маму, жену и детей в Новый год - винницкий айтишник услышал свой приговор

Даже покупать пиротехнику нужно правильно – в нормальном месте.

Ибо можно вместо фейерверка получить фактически бомбу замедленного действия!

Как подготовиться к празднику, чтобы потом не вспоминали его со слезами на глазах?

Расскажет Ирина Соляник!

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ICTV / Чрезвычайные новости / Новогодние салюты и петарды — как правильно подготовиться к праздникам без пожаров и увечий / 17.12.2021 19:48
17.12.2021 19:48

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