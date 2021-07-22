Новые владельцы квартиры с мумией — скандальная афера вокруг киевских квадратных метров

В Киеве квартира с мумией.

Кто знает сколько в доме пролежал мертвый владелец, пока от него решили избавиться аферисты.

Это нереально жуткая, продуманная схема квартирных мошенников поражает своим цинизмом.

Они нашли одинокого пенсионера, затем дедушка умирает, переоформляют документы и продают квадратные метры. Также по теме: Афера з елітною нерохомістю на Хрещатику - чому шахрай Авдаков на волі

Все было продумано до мелочей, ведь кто будет искать одинокого дедушку?

Хоть и подозрительная внезапно старенький исчез, никто из соседей не слышал и не видел деда годами, но подумали, то все старость, пришло время.

Люди и не подозревали, что на самом деле за закрытыми дверями годами лежит труп!

Но на чем же погорели бандиты?

Куда планировали девать мертвеца?

И кто их заложил полицейским?

Интригующая история от которой мурашки.