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Video: Как прощались с жертвами загадочного теракта в Днепре

Под сирены пожарных машин и траурные церковные колокола в Днепре сотни людей сегодня прощались с погибшей руководительницей пресс-центра областного управления ДСНС. Последний долг погибшему спикеру чрезвычайников коллеги и знакомые отдают просто в ее профессиональный праздник - День спасателя.[read_more_news] 35-летняя Дарья Гречищева и 44-летний инструктор по тактической медицине Алексей Кавлак - стали жертвами загадочного и кровавого теракта в центре Днепра. По предварительным выводам экспертов, оба погибли, когда садились в машину, к днищу которой была прикреплена самодельная бомба, эквивалентом от одного до двух килограммов тротила. Именно она и детонировала, вызвав сначала мощный взрыв, а затем сокрушительный огонь. Кто мог это сделать и главное зачем? Версии коллег и новые подробности смертельного теракта от наших журналистов.

Как прощались с жертвами загадочного теракта в Днепре
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Под сирены пожарных машин и траурные церковные колокола в Днепре сотни людей сегодня прощались с погибшей руководительницей пресс-центра областного управления ДСНС.

Последний долг погибшему спикеру чрезвычайников коллеги и знакомые отдают просто в ее профессиональный праздник — День спасателя. Также по теме: Дарья Гречищева и Алексей Кавлак погибли от взрыва в Днепре - все подробности

35-летняя Дарья Гречищева и 44-летний инструктор по тактической медицине Алексей Кавлак — стали жертвами загадочного и кровавого теракта в центре Днепра.

По предварительным выводам экспертов, оба погибли, когда садились в машину, к днищу которой была прикреплена самодельная бомба, эквивалентом от одного до двух килограммов тротила.

Именно она и детонировала, вызвав сначала мощный взрыв, а затем сокрушительный огонь.

Кто мог это сделать и главное зачем?

Версии коллег и новые подробности смертельного теракта от наших журналистов.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Как прощались с жертвами загадочного теракта в Днепре / 17.09.2021 19:40
17.09.2021 19:40

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