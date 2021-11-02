Нож в грудь от 21-летнего брата-близнеца – семейная драма на Троещине

Ножом в грудь от родного брата!

Да еще близнеца, с которым родился в один день.

В квартире на столичной Троещине поссорились 21-летние близнецы.

Один ножом сквозь ребра растерзал другого и задел сердце. Также по теме: Родного брата погибшего мэра Кривого Рога нашли мертвым в собственной квартире

Жертва в реанимации. Родственники за головы берутся – как брат мог прирезать самого близкого человека?

Потрошителя задержали. Что он говорит?

Как оправдывается в суде?

Поверить трудно, душегуб ведет себя так, будто ничего не понимает.

Что это? Актерская игра, чтобы умилять судью?

Что же произошло между братьями? Решайте сами, кому верить.