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Video: Ночная преступная серия ограблений в Запорожье — Голливуд отдыхает

Четыре ограбления за ночь в одном селе. Сломано пять гаражей, угнанный автомобиль, ограблен магазин, шиномонтаж и отделения почты, откуда вынесли полмиллиона гривен! Это как некий современный блокбастер.[read_more_news] И если бы наши журналисты не поехали на место и не прошлись по следам воров, в такую историю бы не поверили! Это просто какой-то сценарий к фильму о том, как всего за несколько часов голыми руками взять такой большой куш!

Ночная преступная серия ограблений в Запорожье — Голливуд отдыхает
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Четыре ограбления за ночь в одном селе.

Сломано пять гаражей, угнанный автомобиль, ограблен магазин, шиномонтаж и отделения почты, откуда вынесли полмиллиона гривен!

Это как некий современный блокбастер. Также по теме: Бандит посреди ночи изнасиловал двух подруг, утолив свою животную похоть. Ограбление на Черкасщине

И если бы наши журналисты не поехали на место и не прошлись по следам воров, в такую историю бы не поверили!

Это просто какой-то сценарий к фильму о том, как всего за несколько часов голыми руками взять такой большой куш!

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ICTV / Чрезвычайные новости / Ночная преступная серия ограблений в Запорожье — Голливуд отдыхает / 17.09.2021 19:52
17.09.2021 19:52

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