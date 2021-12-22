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Video: Ночное смертельное ДТП в Черкасской области — у велосипедиста не было шансов на жизнь

Не менее жуткая авария - в Черкасской области. Водитель грузовика божится, что не заметил в темноте велосипедиста. Тот вроде бы вынырнул из тьмы чуть ли не в последнюю секунду – и оказался прямо под колесами фуры. [read_more_news] Объехать его шансов вроде бы не было, равно как и у жертвы не было шансов выжить. Кто же действительно виноват в этой страшной аварии? Посмотрите и не повторяйте роковых ошибок других.

Ночное смертельное ДТП в Черкасской области — у велосипедиста не было шансов на жизнь
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Не менее жуткая авария — в Черкасской области.

Водитель грузовика божится, что не заметил в темноте велосипедиста.

Тот вроде бы вынырнул из тьмы чуть ли не в последнюю секунду – и оказался прямо под колесами фуры. Также по теме: После столкновения с грузовиком страшной смертью погиб велосипедист - ДТП в Черкасской области

Объехать его шансов вроде бы не было, равно как и у жертвы не было шансов выжить.

Кто же действительно виноват в этой страшной аварии?

Посмотрите и не повторяйте роковых ошибок других.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Ночное смертельное ДТП в Черкасской области — у велосипедиста не было шансов на жизнь / 22.12.2021 20:01
22.12.2021 20:01

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