Ночное смертельное ДТП в Черкасской области — у велосипедиста не было шансов на жизнь

Не менее жуткая авария — в Черкасской области.

Водитель грузовика божится, что не заметил в темноте велосипедиста.

Тот вроде бы вынырнул из тьмы чуть ли не в последнюю секунду – и оказался прямо под колесами фуры. Также по теме: После столкновения с грузовиком страшной смертью погиб велосипедист - ДТП в Черкасской области

Объехать его шансов вроде бы не было, равно как и у жертвы не было шансов выжить.

Кто же действительно виноват в этой страшной аварии?

Посмотрите и не повторяйте роковых ошибок других.