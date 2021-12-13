Ночь «убытков». Несут ли парни ответственность за хулиганство на Андрея

Узнайть свою судьбу и погадать на суженого.

Ночь на Андрея есть на 13 декабря считают одной из самых сокровенных в году.

Ведь под покровом ночи девушки пытаются заглянуть в будущее, а парни в это время наносят ущерб.

Могут своровать ворота или обмазать дом яичными желтками.

Но несут ли за это ответственность? Также по теме: Холодная зима 2022 – первые жертвы обморожения в Украине

Смотрите в сюжете Светланы Маланюк.