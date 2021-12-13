Video: Ночь «убытков». Несут ли парни ответственность за хулиганство на Андрея
Узнайть свою судьбу и погадать на суженого.
Ночь на Андрея есть на 13 декабря считают одной из самых сокровенных в году.
Ведь под покровом ночи девушки пытаются заглянуть в будущее, а парни в это время наносят ущерб.
Могут своровать ворота или обмазать дом яичными желтками.
Но несут ли за это ответственность? [read_more_news]
Смотрите в сюжете Светланы Маланюк.
Ночь «убытков». Несут ли парни ответственность за хулиганство на Андрея