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Video: Ночь «убытков». Несут ли парни ответственность за хулиганство на Андрея

Узнайть свою судьбу и погадать на суженого. Ночь на Андрея есть на 13 декабря считают одной из самых сокровенных в году. Ведь под покровом ночи девушки пытаются заглянуть в будущее, а парни в это время наносят ущерб. Могут своровать ворота или обмазать дом яичными желтками. Но несут ли за это ответственность?  [read_more_news] Смотрите в сюжете Светланы Маланюк.

Ночь «убытков». Несут ли парни ответственность за хулиганство на Андрея
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Узнайть свою судьбу и погадать на суженого.

Ночь на Андрея есть на 13 декабря считают одной из самых сокровенных в году.

Ведь под покровом ночи девушки пытаются заглянуть в будущее, а парни в это время наносят ущерб.

Могут своровать ворота или обмазать дом яичными желтками.

Но несут ли за это ответственность?   Также по теме: Холодная зима 2022 – первые жертвы обморожения в Украине

Смотрите в сюжете Светланы Маланюк.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Ночь «убытков». Несут ли парни ответственность за хулиганство на Андрея / 13.12.2021 20:39
13.12.2021 20:39

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