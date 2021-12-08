Video: Словно заснули вечным сном — массовая гибель людей в Виннице

Массовая гибель людей в Виннице. Там в частном доме обнаружили сразу три человеческих тела - двое мужчин и женщина словно заснули вечным сном. Никаких следов постороннего воздействия в доме копы не обнаружили. Но уже знают наверняка, кто же тот загадочный убийца, буквально косящий население с наступлением холодов.