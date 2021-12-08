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Video: Словно заснули вечным сном — массовая гибель людей в Виннице

Массовая гибель людей в Виннице. Там в частном доме обнаружили сразу три человеческих тела - двое мужчин и женщина словно заснули вечным сном. Никаких следов постороннего воздействия в доме копы не обнаружили. Но уже знают наверняка, кто же тот загадочный убийца, буквально косящий население с наступлением холодов.

Словно заснули вечным сном — массовая гибель людей в Виннице
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Массовая гибель людей в Виннице.

Там в частном доме обнаружили сразу три человеческих тела — двое мужчин и женщина словно заснули вечным сном.

Никаких следов постороннего воздействия в доме копы не обнаружили.

Но уже знают наверняка, кто же тот загадочный убийца, буквально косящий население с наступлением холодов.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Словно заснули вечным сном — массовая гибель людей в Виннице / 08.12.2021 20:19
08.12.2021 20:19

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