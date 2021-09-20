Невидимый палач скосил людей в Житомирском мединституте.

Представьте, прямо в вестибюле студенты внезапно начали задыхаться и терять сознание.

Бедные один за другим падали на пол замертво!

В эту секунду в заведении находились сотни людей! Также по теме: Потерять все - в одно-единственное мгновение! Взрыв газового баллона на крыше дома в Запорожье

Всех немедленно эвакуировали из помещения, вызвали медиков, прибыли спасатели, такой переполох был, кошмар.

Что же такое произошло?

Сколько пострадавших и от чего?

Неужели, кто-то специально травит людей, чтобы сорвать учебный процесс?

Беда да и только.