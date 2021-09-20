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Video: Невидимый палач скосил людей в Житомирском мединституте

Невидимый палач скосил людей в Житомирском мединституте. Представьте, прямо в вестибюле студенты внезапно начали задыхаться и терять сознание. Бедные один за другим падали на пол замертво! В эту секунду в заведении находились сотни людей!  [read_more_news] Всех немедленно эвакуировали из помещения, вызвали медиков, прибыли спасатели, такой переполох был, кошмар. Что же такое произошло? Сколько пострадавших и от чего? Неужели, кто-то специально травит людей, чтобы сорвать учебный процесс? Беда да и только.

Невидимый палач скосил людей в Житомирском мединституте
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Невидимый палач скосил людей в Житомирском мединституте.

Представьте, прямо в вестибюле студенты внезапно начали задыхаться и терять сознание.

Бедные один за другим падали на пол замертво!

В эту секунду в заведении находились сотни людей!   Также по теме: Потерять все - в одно-единственное мгновение! Взрыв газового баллона на крыше дома в Запорожье

Всех немедленно эвакуировали из помещения, вызвали медиков, прибыли спасатели, такой переполох был, кошмар.

Что же такое произошло?

Сколько пострадавших и от чего?

Неужели, кто-то специально травит людей, чтобы сорвать учебный процесс?

Беда да и только.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Невидимый палач скосил людей в Житомирском мединституте / 20.09.2021 20:06
20.09.2021 20:06

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