Video: Невидимый палач скосил людей в Житомирском мединституте
Невидимый палач скосил людей в Житомирском мединституте.
Представьте, прямо в вестибюле студенты внезапно начали задыхаться и терять сознание.
Бедные один за другим падали на пол замертво!
В эту секунду в заведении находились сотни людей! [read_more_news]
Всех немедленно эвакуировали из помещения, вызвали медиков, прибыли спасатели, такой переполох был, кошмар.
Что же такое произошло?
Сколько пострадавших и от чего?
Неужели, кто-то специально травит людей, чтобы сорвать учебный процесс?
Беда да и только.
Невидимый палач скосил людей в Житомирском мединституте